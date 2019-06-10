Тимошенко предложила объединить «Батькивщину», «Слугу народа» и «Голос»

Украинский политик Юлия Тимошенко призвала объединить партии «Батькивщина», «Слуга народа» и «Голос» украинского музыканта Святослава Вакарчука, чтобы не допустить прихода в парламент старой власти.

«Настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент – «Батькивщина», «Слуга народа», партия «Голос» Святосава Вакарчука – должны объединиться», – сказала она на съезде «Батькивщины», посвященном старту участия политсилы в парламентских выборах.

По мнению Тимошенко, только «совместное объединение может сделать невозможным приход в парламент тех сил, которые за кулисами, раздавая деньги и преференции, проводили свои лоббистские решения». «Мы должны стать плечом к плечу с новым президентом, с его командой, с новыми демократическими политическими силами в Верховной раде и показать высокий класс работы», – подчеркнула Тимошенко, передает ТАСС.

Лидер «Батькивщины» также заявила, что готова предложить новой коалиции в Раде мощную программу «Новый курс» и четкий план на 100 дней, реализация которого поможет вывести страну из кризиса.

Внеочередные выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля.

Ранее партия «Слуга народа» в присутствии своего лидера, президента Владимира Зеленского, на съезде в воскресенье представила часть избирательного списка для участия в выборах в Верховную раду.

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» также назвала лидеров своего списка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.