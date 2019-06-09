Партия Порошенко представила первую пятерку съезда

На съезде партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в воскресенье представлена первая пятерка партийного списка на выборах.

Первую пятерку возглавляет сам Порошенко, вторым номером стал спикер Верховной рады Андрей Парубий, третьим – первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко. Также в пятерку вошли командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский и певица и волонтер София Федина, сообщает «Страна».

На съезде также присутствовали первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр соцполитики Павел Розенко.

«Мы идем не за должностями. Мы идем, чтобы защитить наши идеи, отстаивать принципы и обеспечивать движение в ЕС», – заявил Порошенко на съезде.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Петр Порошенко захотел стать «отцом нации».

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после инаугурации объявил о роспуске Верховной рады, досрочные выборы состоятся 21 июля.