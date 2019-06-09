Партия Зеленского представила кандидатов на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» в присутствии своего лидера, президента Владимира Зеленского, на съезде в воскресенье представила часть избирательного списка для участия в выборах в Верховную раду.

В числе первых в списке оказались глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук, представитель в правительства Андрей Герус, юрист Ирина Венедиктова, а также советник президента Михаил Федоров и спортсмен Жан Беленюк, передает ТАСС.

Также известно, что в мажоритарном округе в Кривом Роге будет баллотироваться актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков.

Разумков подчеркнул, что в списке возможны изменения.

После выборов в Раду, по словам Разумкова, партия будет, прежде всего, добиваться отмены депутатской неприкосновенности. В экономической сфере заложены меры для увеличения доходов граждан до «среднеевропейского уровня» и «приведение в порядок» налогообложения. Также запланирована медицинская реформа.

Ранее партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» также назвала лидеров своего списка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.