Новый танковый полк решено создать в Смоленской области

В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.

«Новая воинская часть будет сформирована на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области. Полк по своему предназначению усилит боевые возможности мотострелковой дивизии», – сообщили в ЗВО, передает ТАСС.

В полк поступят танки Т-72БА, боевые машины пехоты БМП-2, средства ПВО, разведки, инженерного, тылового, технического и медицинского обеспечения.

Согласно планам, за летний период обучения закончится подготовка по формированию учебно-материальной базы воинской части. «Для размещения личного состава и боевой техники будут обустроены полигоны и возведены необходимые объекты инфраструктуры – солдатские общежития и парки», – заключили в ЗВО.

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