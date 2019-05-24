В российской армии появилась новая должность

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Главный сержант – это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке», – цитирует пресс-служба округа командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, передает РИА «Новости».

Пресс-служба пояснила, что новая должность в военной службе должна поднять авторитет сержантского состава, поспособствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в рядах военнослужащих.

«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», – говорится в сообщении.

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