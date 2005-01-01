Взгляд
19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
Разделы

Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
Перейти а раздел…

Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2»

Ангела Меркель хочет сделать своим преемником на посту канцлера нового лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а Манфреда Вебера поставить на руководство общеевропейским правительствомФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Общеевропейские структуры все еще пытаются остановить «Северный поток – 2», хотя позиция Германии и ключевых европейских стран, выступающих за его строительство, не меняется. Тем интересней позиция политика, претендующего на пост главы правительства Евросоюза. Манфред Вебер заявил, что если он станет главой Еврокомиссии, то сделает все, чтобы заблокировать работу газопровода. Подробности...
Перейти а раздел…

Как и зачем меняется структура российской армии

Сухопутные войска активно меняют свою структуруФото: Юрий Смитюк/ТАСС
США усиливают военное присутствие в Европе, но и Российская армия активно меняется. Возрождаются дивизии – «взломщики» обороны противника, которые и сами способны эффективно сдерживать натиск наступающих сил. В недрах Минобороны зреют планы по увеличению количества военных округов. В чем смысл всех этих перемен? Подробности...
Перейти а раздел…

США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Стюардесса по имени ЖЖ

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
В сравнении с нынешними блиц-мордобоями, детали которых забываются уже на следующий день, столкновения в ЖЖ выглядели как полноценные битвы на двуручных мечах. Если уж попал по противнику, то от души и конкретно. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Священники благословляют верующих на трансплантологию

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас паранойя – напишите завещание, заверьте у нотариуса, уведомите родственников, наклейте на лбу – сделайте все, чтобы попытка нацедить из вашего мертвого тела даже стакан крови была чревата судами и тюремным заключением. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
    Перейти а раздел…

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Запланирована первая стрельба «Цирконом» с подлодки
            МИД ответил ЕС и НАТО на заявления по КрымуЭкс-глава СБУ оценил возможность военного столкновения России и УкраиныИзменившийся за пять лет Крым впечатлил немецкую делегациюНазвана дата стыковки железнодорожного моста из России в Китай
            Пушков оценил планы НАТО получить морскую базу в СевастополеВ России появились мошенники в сфере подключения цифрового ТВПассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языкаБывший муж Началовой прокомментировал ее смерть
            Порошенко подтвердил слова Путина о невозможности «сварить кашу»В США затопило базу ВВС с «самолетами судного дня»Климкин заявил об «опасности» Крыма для РоссииУмер Марлен Хуциев

            Главный редактор RT


            Симоньян объявила о беременности

            «азовский пакет»


            Порошенко рассказал, как собирается возвращать Крым

            ВМФ России


            Стала известна зарплата командира подлодки

            Видео

            расследование катастрофы


            Новые подробности меняют картину гибели Ту-154 под Сочи

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            бывший президент Грузии


            Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»

            реабилитация нацизма


            Как бороться с украинским подлогом советской истории

            «русская весна»


            Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Социализм XXI века


            Борис Кагарлицкий: В Латинской Америке назрел новый левый поворот

            Полеты в космос


            Екатерина Ракитина: Семинарист, который стал советским фантастом

            на ваш взгляд


            Хотели бы вы переехать в Крым?

            Как и зачем меняется структура российской армии

            Сухопутные войска активно меняют свою структуру   19 марта 2019, 10:20
            Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
            Текст: Виктор Сокирко

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            США усиливают военное присутствие в Европе, но и Российская армия активно меняется. Возрождаются дивизии – «взломщики» обороны противника, которые и сами способны эффективно сдерживать натиск наступающих сил. В недрах Минобороны зреют планы по увеличению количества военных округов. В чем смысл всех этих перемен?

            Отличие дивизии от бригады заключается не только в численности личного состава. Хотя и размер здесь имеет значение. Сухопутная дивизия – это 13–15 тысяч «штыков» по штату военного времени, 6 полков (три мотострелковых, танковый, артиллерийский, зенитно-ракетный, плюс отдельные части – противотанковый дивизион, разведбат, батальоны связи, инженерно-саперный, материального обеспечения, медицинский, ремонтно-восстановительный, отдельные роты химиков (РХБЗ), беспилотников (БЛА), «слухачей» (РЭБ) и, конечно, «комендачей» – комендантской роты. Свои артиллерийские и продовольственные склады.

            Дивизия – это такая мини-армия, способная действовать самостоятельно даже в отрыве от основных сил. Наличие подобных соединений (в отличие от более компактных и мобильных бригад) свидетельствует о готовности их применения в серьезных операциях.

            Впрочем, высказывалась и другая версия. Сердюков, в свое время реализовывавший идею переформирования дивизий в бригады, тогда упирал на большую управляемость и мобильность данных соединений. Другой его идеей-фикс было резкое уменьшение количества генералов в Вооруженных силах. Но дело в том, что дивизией командует как раз генерал, а вот бригадой – всего лишь полковник. Так Сердюков, возможно, убивал сразу двух зайцев.

            С тех пор количество генералов действительно было сокращено. Возможно, именно поэтому восстановление традиционной для российской армии структуры началось сразу после прихода в Минобороны Сергея Шойгу. Статус дивизий вернули находящимся в Подмосковье Таманской (5-я мотострелковая) и Кантемировской (4-я танковая) дивизиям, 42-й дивизии, дислоцированной в Чечне, 152-й МСД в Ростовской области. Завершается переформирование из бригад еще двух дивизий Южного военного округа (58-я общевойсковая армия) – 19-й и 136-й.

            Реформирование практически не коснулось ВДВ – там сохранился прежний дивизионный состав, штабы ВДД дислоцированы в Новороссийске (7-я), Пскове (76-я), Иваново (98-я) и Туле (106-я). Изменению не подверглись десантно-штурмовые бригады (Улан-Удэ, Ульяновск, Камышин, Уссурийск). Исключением стала 104-я ВДД, которую еще в 1998 году переформировали в 31-ю десантно-штурмовую бригаду (Ульяновск) и в таком качестве оставили – сейчас у нее есть еще и статус миротворческой.

            Казалось бы, какая разница – дивизия или бригада? Главное, чтобы солдаты метко стреляли, танки быстро ездили, а офицеры умело командовали. Для мирного времени подобная схема вполне приемлема. А для военного? Тут без дивизий не обойтись. Основные стрелы сухопутного наступления НАТО на Россию на карте обозначены через Польшу и Прибалтику и, это реалии сегодняшнего дня, через Украину.

            Представим ситуацию, что атака начнется со стороны Донбасса с дальнейшим направлением на Ростов-на-Дону и Северный Кавказ. На пути встанет 152-я МСД, которая своей боевой мощью способна остановить наступление и выиграть время до подхода сил Южного военного округа. Точно так же, как 3-я МСД, дислоцированная в городе Валуйки, должна остановить наступление на Воронеж до подхода подкрепления Западного военного округа. Бригада, потенциал которой заметно ниже, с подобной задачей справится с трудом. Тенденция переформирования бригад, особенно мотострелковых и танковых, с повестки дня Генштаба не снята – дивизий станет больше.

            Проблему с комплектованием новых соединений предполагается решить за счет запаса, не выбранного до предельной численности Вооруженных сил в один миллион человек –

            призвать (в том числе по контракту) можно еще 80 тысяч человек.

            А вот военные округа, похоже, ожидает разукрепление – в целях повышения эффективности управления войсками. Вместо нынешних Западного, Центрального, Южного и Восточного могут вернуться к схеме военно-административного деления времен СССР на территории нынешней России. Тогда, в 1991 году, были Калининградский особый район и восемь военных округов (Московский, Ленинградский, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Забайкальский и Дальневосточный). В 1998 году, при министре обороны маршале Игоре Сергееве, «в целях экономии бюджетных средств» слили воедино ЗабВО и ДальВО. В 2001 году Сергей Иванов объединил ПриВО и УрВО в общий Приволжско-Уральский военный округ со штабом в Екатеринбурге.

            Уже министр Сердюков завершил окружное реформирование, соединив войска в 4 военных округа в существующую ныне структуру военно-административного деления. Получились огромные по площади трудноуправляемые структуры, особенно Восточный и Центральный округа. И офицерам штаба округа приходится наматывать тысячи командировочных километров, чтобы проинспектировать подчиненные соединения и части. В прежних территориальных границах остался только Северо-Кавказский военный округ, который просто переименовали в Южный.

            Поговаривать о том, что подобные громоздкие схемы не соответствуют принципам эффективной управляемости войсками, в Генштабе начали еще с 2013 года. И если бы не огромные расходы на воссоздание порушенной структуры, которая требует денег, сотни опытных штабистов, десятки дополнительных частей и соединений, новые округа уже бы появились. Но министр Сергей Шойгу не всесилен и простым приказом проблему решить не может.

            Тем не менее, как предполагается, в скором времени (2020 год) реорганизация может коснуться некоторых военных округов. Скорее всего, разделят Западный округ – на традиционные Московский и Ленинградский (вероятно – Северо-Западный). Могут опять появиться Сибирский, Уральский и Забайкальский военные округа. То есть их опять станет восемь.

            В случае военного времени каждый из округов превратится в фронты. К слову, во время Великой Отечественной войны в РККА было 42 фронта с учетом двух Дальневосточных, Забайкальского, Резервного. При этом одновременно действовали не более 15 фронтов.

            Один вопрос, тем не менее, так и остается до сих пор без ответа. Кто персонально ответит – кроме, конечно, уволенного Сердюкова – за бесконечное и дорогостоящее реформирование структуры Вооруженных сил? Многие из тех, кто при Сердюкове занимал руководящие посты в Минобороны, до сих пор на своих местах. Те самые люди, которые превращали дивизии в бригады, теперь успешно делают все ровно наоборот. А те, кто сокращал набор в военные училища, теперь рассказывают, почему нужно срочно и резко его увеличить.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............