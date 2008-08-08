Аналитик увидел признаки подготовки России к «войне с Западом»

Старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс заявил, что Россия готовится к открытой войне с Западом с использованием танков и ракет, сообщает LRT.lt.

«Не только «Восток-2018» или конкретные сценарии нападения, которые постоянно отрабатывают во время учений, но и все происходящее в России, очевидно, показывает, что Россия готовится к войне с Западом. Не к гибридной, а открытой «настоящей» войне, с использованием танков и ракет», – сказал Лауринавичюс, передает Delfi.

Эксперт считает, что Россия «серьезно и интенсивно» готовится к такому сценарию, поэтому масштаб учений должен вызвать «еще больше беспокойства», чем учения «Запад-2017».

По его словам, это не значит, что война неизбежна. Учения являются только составной частью этих реформ и частью общей военной подготовки, уверен аналитик.

Лауринавичюс утверждает, что все страны Запада и их союзники «являются возможными мишенями России».

«Рассматривается именно возможный конфликт с Западом, а отрабатывать могут все, что можно придумать. Я не думаю, что эти учения и число военных как-то связаны с попыткой России отразить какую-либо конкретную угрозу или даже планировать агрессивные действия, скажем, в отношении Японии или другой страны региона», – отметил он.

По мнению аналитика, «Восток-2018» может стать отличным способом продемонстрировать, что Россия своей военной мощью практически нагнала или скоро нагонит США. Лауринавичюс утверждает, что такая точка зрения не имеет ничего общего с реальностью.

В июле зарубежные СМИ заявили, что Россия строит военные объекты в Калининградской области для подготовки к войне со странами НАТО. Ранее бывший командующий подразделениями армии США в Европе Бен Ходжес утверждал, что Россия может в любой момент атаковать Сувалкский коридор на границе Польши и Литвы.

В Москве неоднократно отмечали, что воевать с НАТО не собираются, а занимаются укреплением оборонительных рубежей в ответ на увеличение контингента Североатлантического альянса в Восточной Европе.