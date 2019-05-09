Американский актер и спецпредставитель МИД по связям России и США Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.

Артист, в 2016 году получивший российское гражданство, посетил мероприятие вместе с женой. Сигал отметил, что любит парады и уже на них бывал, передает РИА «Новости».

Стивен Сигал будет смотреть парад Победы с трибун на Красной площади Москвы https://t.co/jQJneRKKLx pic.twitter.com/eMFkaDb8xW — РИА Новости (@rianru) 9 мая 2019 г.

«Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев», – сказал актер в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс, посетивший Москву в День Победы, 9 мая, назвал целью парада Победы объединение России, отметив, что Москва этим мероприятием дает понять, что она спасла мир от нацизма.

Напомним, в Москве в 2019 году парад Победы был примечателен первым выездом военных автомобилей-кабриолетов Аurus. При этом из-за погодных условий была отменена воздушная часть мероприятия. Всего на Красную площадь вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.

На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны. В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещал продолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.