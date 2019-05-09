Волкер увидел в действиях Путина проверку Зеленского на прочность

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал упрощение Россией получения гражданства для жителей Донбасса.

Волкер не считает, что глава российского государства Владимир Путин таким образом хочет забрать в Россию непримиримых противников Киева. По мнению спецпредставителя Госдепа, российский лидер, вероятно, «попробовал проверить на прочность президента Зеленского», передает Би-би-си.

При этом Волкер не думает, что «кто-то стал бы возражать», если бы действия России способствовали реализации минских договоренностей.

Однако решение Москвы, касающееся российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, в США считают «провокацией, которая точно противоречит плану по реинтеграции этих территорий назад в Украину».

«Очевидно, что жить бедно в России – не так уж много людей в Донбассе, кто именно так себе представляет рай», – сказал Волкер, который не ожидает «массового переселения людей с Украины в Россию».

Напомним, в Донбассе за российскими паспортами выстраиваются очереди.

Путин в апреле подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.