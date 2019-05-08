Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса российские паспорта

Украинское правительство в среду примет решение о признании незаконными российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня мы примем решение правительства, чтобы признать все паспорта, выданные на нашей территории, эти паспорта будут признаны незаконными», – сказал он, передает ТАСС.

7 мая в ДНР заработали все отделения выдачи российских паспортов.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему российский паспорт лучше украинского, а также чем вызван такой ажиотаж в Донецке.