Российский актер незаконно пересек границу Украины

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на территорию Украины, заявил, что пересек в поле государственную границу этой страны.

В своем Instagram актер разместил видео, рассказав, что приехал в Молдавию и «решил воспользоваться моментом», забежав на рапсовое поле, которое, по его словам, находится на территории Украины. На кадрах не видно четко обозначенной государственной границы.

Отметим, что после того, как на переход Мерзликиным границы обратили внимание СМИ, актер удалил пост в соцсети.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших в список, кроме Мерзликина оказались Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.