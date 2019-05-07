Назван диагноз командира сгоревшего «Суперджета»

Командир сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 получил ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения.

«Командир воздушного судна Денис Евдокимов остается на лечении в НИИ им. Н.В. Склифосовского. Диагноз – ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения», – сообщили ТАСС в медицинских службах.

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Командир самолета принимал участие в спасении пассажиров из горящего самолета. Ранее он рассказал о проблемах со связью после удара молнии.

Также сообщалось, что в состоянии пострадавших наблюдается положительная динамика.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, в какой части самолета больше шансов выжить при катастрофе.