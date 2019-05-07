Озвучена динамика состояния пострадавших в Шереметьево

В состоянии пострадавших при авиакатастрофе в Шереметьево, которые проходят лечение в центре Вишневского, наблюдается положительная динамика, заявил директор центра Амиран Ревишвили.

«Минимальная положительная динамика есть у всех, конечно, ждем возможных осложнений, но надеемся, что они будут минимальными», – цитирует Ревишвили РИА «Новости».

По его словам, на данный момент двух пациентов перевели из реанимации в отделение, один пациент из тяжелого состояния перешел в состояние средней степени тяжести.

При этом директор центра уточнил, что одна пациентка все еще находится на искусственной вентиляции, однако там тоже наблюдается положительная динамика.

Ревишвили отметил, что в целом лечение пациентов, находящихся в состоянии средней степени тяжести, займет около 7-10 дней.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии девяти пострадавших, которые находятся в столичных больницах. Также стало известно о состоянии командира самолета.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Для опознания жертв трагедии будет проведена генетическая экспертиза.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в каком месте самолета больше шансов выжить при катастрофе.