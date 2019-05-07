Появилось первое видео Шойгу на кабриолете Aurus

Глава Минобороны Сергей Шойгу впервые выехал на генеральную репетицию парада Победы на Красной площади на российском кабриолете Aurus.

Прямую трансляцию мероприятия во вторник, 7 мая, вел Ruptly на YouTube. На кадрах (с 2.59 мин) видно, как министр приветствует военнослужащих, стоя в движущемся вдоль строя автомобиле.

Также на записи запечатлен момент репетиции парада с оркестром, который начинает исполнение композиции «Священная война».

Ранее в Минобороны рассказали РИА «Новости», что «в параде на Красной площади участвуют в этом году немногим более 13 тысяч человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета». Кабриолеты Aurus принимают участие в подобном мероприятии впервые.

В апреле командующий парадом Победы главком Сухопутных войск России Олег Салюков оценил новый кабриолет Aurus после первой ночной тренировки на Красной площади.

Семейство автомобилей представительского класса Aurus разработано Научным автомоторным институтом НАМИ. В линейке бренда представлены лимузин «Сенат-лимузин», седан «Сенат» и минивэн «Арсенал». В настоящее время Aurus является основным служебным авто президента Владимира Путина. В мае прошлого года он прибыл на нем на церемонию инаугурации.

Aurus считают конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года.

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