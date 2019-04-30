Командующий парадом Победы оценил кабриолет Aurus

Командующий парадом Победы главком Сухопутных войск России Олег Салюков оценил новый кабриолет Aurus после первой ночной тренировки на Красной площади, которая прошла в понедельник.

«Автомобиль хороший, немножко весит он больше по тоннажу, поэтому и движения его такие – нужно приспособиться. Машина в целом хорошая: стоять удобно, командовать тоже, звук хороший. Машина смотрится хорошо», – заявил Салюков.

Кроме того, источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что кабриолеты Aurus, которые примут участие в параде Победы, – это образцы, близкие к серийной версии.

«Это опытные образцы, которые сейчас проходят испытания, но уже зарекомендовали себя достаточно приемлемо для выполнения этих задач (участия в параде). Коренных переделок не будет», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, предварительные испытания парадных кабриолетов подходят к концу, госиспытания планируется начать в текущем году. Как долго продлятся все испытания, «говорить сложно», подчеркнул источник.

«Сейчас завершаются предварительные, потом все замечания, которые будут высказаны, будут реализованы в течение короткого времени. Потом, в соответствии с графиком, начнутся государственные», – пояснил собеседник агентства.

Также источник отметил, что парадный Aurus будет не военным автомобилем, а «просто кабриолетом для проведения парада».

При этом глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что новый кабриолет выглядит одновременно строго, современно и торжественно. По параметрам управляемости и устойчивости кабриолет Aurus ничем не хуже лучших современных автомобилей.

У кабриолета увеличенный размер дверей. Это необходимо для облегченной посадки пассажиров. Также автомобиль имеет гибридный двигатель мощностью в 600 лошадиных сил и девятиступенчатую коробку передач, постоянный полный привод.

Ранее парадный кабриолет Aurus впервые показали широкой публике без маскировочных чехлов. Также накануне в социальных сетях появились видео новейших парадных российских кабриолетов Aurus, которые должны принять участие в параде Победы.

Aurus считают конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем–четвертом квартале 2019 года.

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