Российские кабриолеты Aurus заметили возле Кремля

В социальных сетях появилось видео новейших парадных российских кабриолетов Aurus, которые, как ожидается, примут участие в параде Победы 9 Мая.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как два автомобиля, покрытые защитными чехлами, заезжают на Красную площадь со стороны Манежной площади. Автомобилями управляют военнослужащие.

Aurus – рыночное название проекта «Кортеж», семейства автомобилей класса люкс. Одной из таких машин – Senat Limousine – пользуется российский лидер Владимир Путин. Впервые глава государства проехал на этом лимузине по территории Кремля в день инаугурации.

Aurus считают конкурентом Bentley и Rolls-Royce.

Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем–четвертом квартале 2019 года.

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