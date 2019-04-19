Кабриолет из «Кортежа» Путина впервые показали без маскировки

Парадный кабриолет из линейки российских автомобилей представительского класса Aurus впервые показали широкой публике без маскировочных чехлов.

Видео, которое было снято на репетиции Парада Победы в подмосковном Алабине, опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что кабриолеты Aurus будут готовы к параду Победы в 2019 году.

Aurus считают конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем–четвертом квартале 2019 года.

Недавно в социальных сетях появились видео новейших парадных российских кабриолетов Aurus, которые должны принять участие в параде Победы.

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