Манутров пообещал подготовить кабриолет Aurus к параду Победы

Кабриолеты Aurus будут готовы к параду Победы в 2019 году, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Мы за парад непосредственно не отвечаем, если вы спрашиваете о готовности к поставке кабриолетов, то мы рассчитываем на то, что готовность будет обеспечена. С точки зрения прохождения всех репетиций – это является обязательным элементом, машина участвует в данной процедуре», – приводит РИА «Новости» слова министра.

В Минпромторге рассчитывают, что автомобиль сможет участвовать 9 мая в параде Победы, передает ТАСС.

По словам Мантурова, машина будет также участвовать во всех репетициях, которые являются обязательным элементом.

Ранее источники в Минобороны сообщали, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков могут принять участие в параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus.

Впрочем, собеседники отметили, что окончательного решения по этому вопросу принято не было. Отмечалось, что в настоящее время автомобили проходят последние испытания во время репетиций. До этого Шойгу и Салюков объезжали парадный строй на автомобилях марки ЗИЛ.

Проект «Кортеж» представляет собой семейство люксовых автомобилей, которые создали специалисты НАМИ. Автомобили будут выпускаться под брендом Aurus. В проект входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Aurus считают конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем–четвертом квартале 2019 года.

Недавно в социальных сетях появились видео новейших парадных российских кабриолетов Aurus, которые должны принять участие в параде Победы.