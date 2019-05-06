Минздрав сообщил о гибели ребенка при катастрофе в Шереметьево

В загоревшемся при аварийной посадке самолете Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево находились трое детей, один из них погиб, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«13 человек обратились за амбулаторной помощью, им она оказана, в том числе мальчику 16 лет. Второй ребенок 11 лет не пострадал совсем», – сказала Скворцова, передает «Интерфакс».

По данным телеграм-канала Hue, погибла 12-летняя девочка, которая вместе с отцом возвращалась из Москвы домой в Мурманск. «Они с дочерью сидели ближе к хвосту самолета, выйти не успели. Евгений поехал в Москву по работе, взял дочку с собой, отдохнуть в столице», – сообщает канал.

Там же отмечается, что мать девочки в октябре 2018 года потеряла племянницу во время стрельбы в политехе в Керчи.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб, госпитализированы девять пострадавших. Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.

Позже были названы основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Газета ВЗГЛЯД обозначила пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета».