Небензя призвал сделать отношения России и США залогом стабильности в мире

Отношения России и США должны стать залогом стабильности в мире, именно благодаря такому взаимодействию была возможна победа во Второй мировой войне, отметил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая перед участниками акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке.

Мемориал в нью-йоркском Бэттери-парке стал конечной точкой маршрута памятного шествия, в котором приняли участие свыше 2 тыс. человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. Постпред России взял слово после того, как хор исполнил гимны России и США, передает ТАСС.

«Пока мы слушали оба гимна, я поймал себя на мысли, что наши страны ведь никогда не воевали. Мы всегда были союзниками, – подчеркнул Небензя. – И нам необходимо сделать все, чтобы отношения стран опять стали залогом стабильности в мире: такими, благодаря которым мы и достигли в те времена мира, чтобы мир легко мог дышать».

«Бессмертный полк» – незабываемое чувство, зрелище. Здесь люди идут по зову сердца, так как у каждого из них есть своя личная история о войне, отраженная в том числе в портретах ветеранов», – отметил Небензя.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели полуторачасовые переговоры. После телефонного разговора с российским лидером Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой.

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