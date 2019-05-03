Трамп оценил разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в своем Twitter вскоре после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Провел долгие и очень хорошие переговоры с президентом России Путиным. Как я всегда говорил еще до начала «охоты на ведьм» (расследования спецпрокурора Мюллера о «вмешательстве» России), отношения с Россией, Китаем и остальными это хорошо, а не плохо», – написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что обсудил с Путиным торговые отношения, Венесуэлу, Украину и Северную Корею, а также контроль за ядерным вооружением и ситуацию с вмешательством в выборы.

Напомним, в пятницу Путин и Трамп провели полуторачасовые переговоры. Лидеры, как сообщил Кремль, выразили удовлетворение состоявшимся разговором.