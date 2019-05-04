Трамп увидел огромный потенциал для отношений России и США

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой, с таким заявлением он выступил после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ», – написал Трамп в Twitter.

Напомним, в пятницу Путин и Трамп провели полуторачасовые переговоры. И Москва, и Вашингтон выразили удовлетворение состоявшимся разговором.

Позднее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены «много торговать» с Россией.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран.