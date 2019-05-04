Трамп собрался «много торговать» с Россией

США намерены «много торговать» с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп отметил, что «некоторая (торговля) уже есть сейчас», она даже «немного выросла», но лидеры и России, и США хотят ее дальнейшего усиления.

В 2018 году товарооборот России с США вырос на 7,86% (до 25 млрд долларов), передает РИА «Новости».

Кроме того, Трамп и российский президент Владимир Путин обсудили доклад спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера.

Трамп рассказал о реакции Путина: «Он сказал что-то вроде «гора родила мышь». Он знал это, потому что он знал, что не было никакого сговора, что бы там ни говорили». Однако тема «невмешательства России» в американские выборы 2020 года не обсуждалась, сообщил Трамп.

Напомним, в пятницу Путин и Трамп провели полуторачасовые переговоры. И Москва, и Вашингтон выразили удовлетворение состоявшимся разговором.

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