Минобороны заявило об уничтожении техники и тяжелых дронов ВСУ в селе Запорожье в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором запечатлены действия группировки войск «Центр» по освобождению населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». В ходе операции было уничтожено множество единиц военной техники Вооруженных сил Украины.

Село Запорожье находится на красноармейском направлении спецоперации, примерно в 23 километрах от Красноармейска (Покровск). Все действия российских военнослужащих осуществлялись под контролем беспилотников и в постоянном взаимодействии с артиллерией и авиацией. Ведущую роль в огневой поддержке играли ударные FPV-дроны.

Операторы разведывательных дронов успешно уничтожали противника в лесополосах и блиндажах. Штурмовые подразделения заходили в село небольшими группами, используя укрытия и проходя через замаскированные сооружения. МО РФ сообщило, что в результате боевых действий были уничтожены тяжелые гексакоптеры ВСУ, препятствовавшие продвижению штурмовых подразделений.

Подчеркивается, что благодаря смелым и решительным действиям бойцов, а также умелому руководству и применению различных средств поражения, удалось вытеснить противника из населенного пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, нанося значительные потери противнику.