  • Новость часаТрамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
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    Попрошайничество Украины достигло космических масштабов
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    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    11 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    31 марта 2025, 06:55 • Новости дня

    МО сообщило об уничтожении техники ВСУ при освобождении Запорожья

    Минобороны заявило об уничтожении техники и тяжелых дронов ВСУ в селе Запорожье в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска в Донецкой Народной Республике в ходе ожесточенных боев освободили село Запорожье, уничтожив множество единиц украинской военной техники и эффективно используя разведывательные и ударные дроны для огневой поддержки.

    Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором запечатлены действия группировки войск «Центр» по освобождению населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». В ходе операции было уничтожено множество единиц военной техники Вооруженных сил Украины.

    Село Запорожье находится на красноармейском направлении спецоперации, примерно в 23 километрах от Красноармейска (Покровск). Все действия российских военнослужащих осуществлялись под контролем беспилотников и в постоянном взаимодействии с артиллерией и авиацией. Ведущую роль в огневой поддержке играли ударные FPV-дроны.

    Операторы разведывательных дронов успешно уничтожали противника в лесополосах и блиндажах. Штурмовые подразделения заходили в село небольшими группами, используя укрытия и проходя через замаскированные сооружения. МО РФ сообщило, что в результате боевых действий были уничтожены тяжелые гексакоптеры ВСУ, препятствовавшие продвижению штурмовых подразделений.

    Подчеркивается, что благодаря смелым и решительным действиям бойцов, а также умелому руководству и применению различных средств поражения, удалось вытеснить противника из населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, нанося значительные потери противнику.

    30 марта 2025, 13:37 • Новости дня
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитный 6-й полк ССО Украины под названием «Рейнджеры» покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив стрелковые подразделения без поддержки на линии соприкосновения.

    Элитный 6-й полк ССО Украины, известный как «Рейнджеры», покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив без поддержки стрелковые подразделения, передает РИА «Новости». По информации источника в группировке войск «Север», это решение стало частью стратегии командования ВСУ, которое предпочитает заранее выводить элитные подразделения, избегая их участия в непосредственных боевых действиях с наступающими силами ВС России.

    6-й полк ССО «Рейнджеры» был создан в 2024 году по стандартам НАТО и предназначен для проведения диверсионных операций в тылу противника. Подразделение ориентировано на выполнение задач, аналогичных тем, которые выполняют подразделения глубинной разведки армии США.

    Ранее сообщалось, что потери вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. Украинские войска прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    30 марта 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, в то время как подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, нанося значительные потери противнику.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» благодаря успешным наступательным действиям достигли этой цели.

    В докладе о ходе специальной военной операции подчеркивается, что на Белгородском направлении были нанесены удары по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, включая механизированные и штурмовые полки, в различных населенных пунктах Харьковской и Сумской областей. В результате этих операций противник потерял до 70 военнослужащих и несколько единиц техники.

    На Харьковском и Луганском направлениях были поражены мотопехотные и механизированные формирования ВСУ, что привело к потерям до 240 украинских солдат и различной боевой техники, включая иностранные бронетранспортеры и системы залпового огня. Российские подразделения улучшили свои позиции и продолжили наступление вглубь обороны противника.

    На Донецком направлении также были нанесены удары по ряду бригад, в том числе аэромобильным и морской пехоты ВСУ, что привело к потерям до 510 военнослужащих. Российская авиация и артиллерия продолжили уничтожать инфраструктурные объекты, включая склады боеприпасов и беспилотников. В результате ракетного удара по пункту временной дислокации в Донецкой народной республике уничтожено до 170 боевиков и наемников.

    С начала специальной военной операции уничтожены тысячи единиц украинской боевой техники, включая самолеты, беспилотники, танки и артиллерию. На фоне освобождения Запорожья в ДНР Минобороны продолжает докладывать о значительных успехах российских войск в различных регионах Украины.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Веселовку в Сумской области.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    30 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Под Константиновкой уничтожили женский расчет БПЛА ВСУ

    Российские силовики уничтожили женский расчет БПЛА ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины под Константиновкой, используя FPV-дроны.

    Как передает ТАСС, российские силовики сообщили, что женский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины был уничтожен под Константиновкой. Операторы 6-й мотострелковой дивизии использовали для этого удары FPV-дронов.

    По словам представителей силовых структур, сначала воздушной разведкой был обнаружен и уничтожен ретранслятор. Этот шаг позволил обезвредить дальнейшие коммуникации противника. После этого FPV-дроны были направлены на пункт управления, который был уничтожен вместе с расчетом, состоящим из женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР.

    Военнопленная Галина Казымова сообщила, что женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек.

    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков необходимостью усиления боевого потенциала.

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    30 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    Снайпер сообщил о грабежах и насилии со стороны ВСУ в Шахтерском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе зачистки в Шахтерском, ДНР, солдаты ВСУ грабили население и насиловали девушек, сообщил снайпер ВС России с позывным «Руль».

    В Шахтерском, находящемся в ДНР, солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек. Об этом рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты России с позывным «Руль», пишет РИА «Новости». По его словам, это происходило во время штурма населенного пункта, где всего два многоэтажных здания – школа и детский сад. Обе постройки на момент штурма были сильно разрушены.

    Снайперы, в том числе «Руль», занимали позиции на чердаке детского сада, оказывая огневую поддержку штурмовым группам, которые зачищали населенный пункт от ВСУ. В процессе эвакуации были выявлены случаи грабежа местных жителей и насилия над девушками со стороны украинских солдат.

    «Руль» также отметил, что на следующий день погодные условия ухудшились – пошел снег, что предотвратило полеты вражеских БПЛА и позволило безопасно эвакуировать всех местных жителей, перемещенных в подвал, способный выдержать бомбежку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в Донецкой Народной Республике (ДНР), а украинские войска начали возводить укрепления за пределами Константинополя в ДНР. Ранее также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки.

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    30 марта 2025, 10:54 • Новости дня
    ВС России сожгли американский Oshkosh дронами за 40 тыс. рублей

    Российские военные подбили американский броневик Oshkosh двумя FPV-дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады подбили бронеавтомобиль Oshkosh, стоимость которого составляет полмиллиона долларов, двумя дронами за 40 тыс. рублей.

    Как передает РИА «Новости», российские военные из 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса уничтожили трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh, используемый ВСУ, двумя FPV-дронами. Стоимость этого броневика оценивается в полмиллиона долларов, тогда как стоимость дронов составила всего 40 тыс. рублей.

    Командир ремонтной роты бригады с позывным «Механик» рассказал, что американская техника, активно применяемая ВСУ, отличается высокой стоимостью и сложной электроникой. «Малой», мастер ремонтной роты, добавил, что несмотря на хорошую броню и усиленную ходовую часть, слабая сторона Oshkosh заключается в зависимости от многочисленных сенсоров, сбой которых может полностью парализовать автомобиль.

    В результате атаки дронов был поврежден моторный отсек, что вызвало возгорание и привело к потере боеспособности броневика, экипаж которого покинул транспорт. Внутри автомобиля были найдены стреляные гильзы от штатного пулемета, свидетельствующие о его участии в боевых действиях. В ближайшем будущем броневик планируют восстановить и отправить в музей трофейной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh, захваченный в ходе спецоперации. Газета сообщала, что на Украине появилась колонна современной бронетехники НАТО, которая ранее не поставлялась Киеву. Также сообщалось, что в Йемене сторонники движения «Ансар Аллах» подбили броневик Oshkosh M-ATV возле позиций хуситов.

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    30 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    СМИ сообщили о ликвидации швейцарского наемника в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Двадцатипятилетний швейцарский гражданин, воевавший в интернациональном легионе ВСУ, был ликвидирован в декабре 2024 года в Курской области, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.

    Молодой человек, чье имя не раскрывается, вступил в так называемый «украинский интернациональный легион» в июне 2024 года, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ликвидированный был южноамериканского происхождения и был усыновлен швейцарской семьей в раннем детстве. После смерти приемной матери в подростковом возрасте он несколько раз попадал в психиатрические учреждения. Источники описывают его как жестокого человека.

    Швейцарская сторона подтвердила его смерть 12 февраля. Несмотря на запрет на участие осужденных в иностранных армиях, ему удалось вступить в ВСУ. В Instagram он делился страхами о том, что может не вернуться после отправки в Курскую область.

    В настоящий момент неизвестно, сколько швейцарцев сражаются на стороне ВСУ. В Швейцарии участие в иностранных армиях запрещено и карается штрафами или тюремным заключением до трех лет.

    Ранее МИД Швейцарии впервые официально подтвердил смерть швейцарского гражданина, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Швейцарии попали под подозрение 13 человек за участие в наемничестве на Украине.

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    30 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост

    New York Times сообщила о помощи США Украине при атаке на Крымский мост

    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нанесла удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту в августе 2024 года, пользуясь поддержкой США, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, мост был «самой желанной» целью Киева из примерно 100 объектов, расположенных в Крыму, это «стало навязчивой идеей украинского президента». Для США мост поначалу был «красной линией», но позднее Белый дом разрешил военным и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки.

    Предполагалось, что ракеты ATACMS «ослабят уязвимые места» моста, а морские беспилотники – взорвут опоры. Однако пока велась подготовка беспилотников, российская сторона усилила защиту опор. Киев заявил, что нужно «атаковать только с помощью ATACMS», США отвечали, что такой метод не сработает и нужно либо подготовить дроны, либо отменить удар. В результате «американцы уступили», но удар не достиг поставленных целей.

    «Иногда им (украинцам) нужно попробовать и потерпеть неудачу, чтобы понять, что мы правы», – заявил американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вооруженные силы России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В Крыму назвали атаки ВСУ на Крымский мост террористическими.

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    30 марта 2025, 22:27 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал съемочную группу ГТРК «Донецк» в ДНР

    Съемочная группа ГТРК «Донецк» пострадала в результате атаки украинского дрона в Горловке

    Tекст: Антон Антонов

    В Горловке украинский беспилотник атаковал съемочную группу ГТРК «Донецк», водитель и оператор контужены, сообщили «Вести. Донецк».

    Съемочная группа ГТРК «Донецк» подверглась атаке около 15.00 мск. Дрон вооруженных сил Украины пытался поразить автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент. Съемочной группе удалось избежать прямого удара. В результате «дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль», передают «Вести. Донецк».

    «Мне повезло больше, я цел. Но вот ребята, водитель – контужен, отправлен на лечение амбулаторно. Оператору оказывается медицинская помощь», – приводит слова корреспондента ГТРК «Донецк» Виталия Старущенко РИА «Новости» со ссылкой на канала «Россия 24».

    Старущенко добавил, что «парни сейчас поправляются». «Я себя чувствую нормально, но в принципе будем работать дальше», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. В среду военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов и призвала к тщательному и прозрачному расследованию трагедии.

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    30 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Беспилотник ранил секретаря совета безопасности в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Радченко получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки беспилотника на частный сектор, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгородской области пострадал секретарь совета безопасности Грайворонского муниципального округа Вячеслав Радченко, передает ТАСС. По сообщению Гладкова, Радченко получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног.

    Инцидент произошел в селе Ивановская Лисица, где беспилотник атаковал частный сектор. В результате ударной волны боеприпас детонировал, что и привело к ранению Радченко. В настоящее время его перевозят в областную клиническую больницу, где врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

    Гладков отметил, что состояние Радченко оценивается как средней степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали использовать FPV-дроны с увеличенной дальностью действия, которые способны поражать цели на расстоянии до 15 км. Кроме того, ВСУ изменили тактику нападений на Белгородскую область, сосредоточив удары на гражданских объектах.

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    30 марта 2025, 15:15 • Новости дня
    В Москве началось прощание с военным корреспондентом Анной Прокофьевой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей при исполнении профессионального долга.

    Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшей военкором Анной Прокофьевой, которое проходит в Москве, передает РИА «Новости».

    Как передает ТАСС, в церемонии прощания на Троекуровском кладбище участвовали не только близкие и коллеги Анны Прокофьевой, но и ветераны, участники специальной военной операции, а также зрители, которые ценили ее репортажи.

    Боец штурмовой бригады «Ветераны» с позывным «Серый» рассказал, что Прокофьева часто приезжала к ним с 2022 года, привозя не только репортажное оборудование, но и необходимую помощь в виде продуктов и дронов. «Она была нашим боевым товарищем, мы относились к ней не как к корреспонденту, а как к другу», – отметил «Серый».

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в своей речи подчеркнул, что Анна была человеком, который жертвовал собой ради других. Он отметил, что такие люди первыми бросаются на помощь и защищают справедливость, а цивилизация движется вперед благодаря им. Эрнст выразил благодарность ее родителям и времени, что они имели возможность пересечься с ней и работать вместе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. В связи с ее гибелью было заведено уголовное дело по статье об убийстве. Организация Объединенных Наций заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов на Украине из-за отсутствия доступа к информации.

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    30 марта 2025, 22:09 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Брянской области сбиты три украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, украинские дроны сбиты силами ПВО в период с 18.20 до 19.30 мск.

    Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, атакам беспилотников подверглись Белгородская и Курская области, а также Крым.


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    31 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра

    ВСУ использовали автоматическое устройство разведки на берегу Днепра в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсонской области найдено автоматическое устройство технической разведки, установленное на берегу Днепра украинскими диверсантами, которое позволяет записывать звук и передавать данные.

    На территории Херсонской области на берегу Днепра было обнаружено автоматическое устройство, предназначенное для ведения технической разведки, сообщает РИА «Новости». По данным источника в силовых структурах, это устройство было установлено диверсантами и оснащено микрофоном, позволяющим записывать звук для определения типа и количества передвигающейся техники. Полученная информация может оперативно передаваться с помощью мобильного телефона.

    По словам собеседника агентства, ранее подобные устройства не были замечены в данном регионе. Найденное устройство будет передано специалистам для дальнейшего изучения. Эксперты предполагают, что оно было изготовлено и установлено украинскими диверсантами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Интернете появились фотографии украинских боевиков, замаскированных под спецназ России, а российские войска уничтожили диверсантов Вооруженных сил Украины под Горловкой и ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области.

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    31 марта 2025, 06:44 • Новости дня
    Российские военные установили флаг в Гоголевке Курской области

    Российские штурмовики заняли Гоголевку и установили флаг на мемориале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные установили флаг на мемориальном комплексе в Гоголевке Курской области после освобождения населенного пункта штурмовыми подразделениями ВДВ при поддержке артиллерии.

    Российские военные установили флаг на мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне, в освобожденной Гоголевке Курской области, сообщает РИА «Новости». По информации Минобороны России, штурмовые подразделения ВДВ, используя складки местности, при поддержке огня артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вошли в населенный пункт Гоголевка. Овладев рядом домов, они закрепились на позициях и продолжили продвижение, используя результаты огневого поражения врага. Штурмовики ВДВ из Рязанской области, продвигаясь от дома к дому, овладели поселением и приступили к его удержанию.

    Подразделения ВСУ, избегая стрелковых боев, отступили вглубь населенного пункта, оставив часть личного состава для прикрытия, которое в итоге было уничтожено. Минобороны России также опубликовало видео с кадрами занятых российскими десантниками опорных пунктов в Гоголевке и момента установки флага на мемориале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские войска не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин.

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