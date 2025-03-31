Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.7 комментариев
МО сообщило об уничтожении техники ВСУ при освобождении Запорожья
Минобороны заявило об уничтожении техники и тяжелых дронов ВСУ в селе Запорожье в ДНР
Российские войска в Донецкой Народной Республике в ходе ожесточенных боев освободили село Запорожье, уничтожив множество единиц украинской военной техники и эффективно используя разведывательные и ударные дроны для огневой поддержки.
Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором запечатлены действия группировки войск «Центр» по освобождению населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». В ходе операции было уничтожено множество единиц военной техники Вооруженных сил Украины.
Село Запорожье находится на красноармейском направлении спецоперации, примерно в 23 километрах от Красноармейска (Покровск). Все действия российских военнослужащих осуществлялись под контролем беспилотников и в постоянном взаимодействии с артиллерией и авиацией. Ведущую роль в огневой поддержке играли ударные FPV-дроны.
Операторы разведывательных дронов успешно уничтожали противника в лесополосах и блиндажах. Штурмовые подразделения заходили в село небольшими группами, используя укрытия и проходя через замаскированные сооружения. МО РФ сообщило, что в результате боевых действий были уничтожены тяжелые гексакоптеры ВСУ, препятствовавшие продвижению штурмовых подразделений.
Подчеркивается, что благодаря смелым и решительным действиям бойцов, а также умелому руководству и применению различных средств поражения, удалось вытеснить противника из населенного пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, нанося значительные потери противнику.