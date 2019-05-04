В центробанке Эстонии остался единственный слиток золота

На хранении в центробанке Эстонии остается единственный слиток золота, причем его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках, сообщил глава отдела финансовых рынков банка Фабио Филипоцци.

Он пояснил, что золотой запас Эстонии составляет всего 256 кг, но держат его в Нью-Йорке – золото хранят в иностранных банках со времен Первой Эстонской Республики.

«Так и повелось», – приводит слова Филипоцци ERR.

Слиток, который остался в Эстонии – это в некотором роде музейный экспонат. Его возраст – 97 лет (самому банку исполнилось 100 лет), он весит 11 кг и стоит примерно 500 тыс. евро, передает RT.

Филипоцци пояснил, что в 1990-е годы после распада СССР Эстония продала часть золота, чтобы купить «другое имущество». Он заявил, что банк «инвестировал в прочее ликвидное финансовое имущество, например, в облигации и акции, около 660 млн евро».