Россия стала лидером по закупкам золота

Мировые центробанки установили шестилетний рекорд по закупкам золота, список лидеров возглавила Россия, сообщает Всемирный совет по золоту.

За первую четверть 2019 года центробанки приобрели 145,5 тонн золота (рост на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Больше всего золота купила Россия (55,3 тонны), вторую строчку рейтинга занимает Китай. Также в список лидеров вошли Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.

Сейчас у России свыше 2 тыс. 168 тонн золота.