Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Россия нарастила золотовалютные резервы до 487,8 млрд долларов, показатель побил пятилетний рекорд, следует из данных Центробанка.

1 апреля 2014 года резервы составляли 486 млрд долларов. За прошлый год ЦБ нарастил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти на 275 тонн – до 67,9 млн унций (более 2 тыс. тонн). В течение года Центробанк регулярно закупал золото для пополнения резервов. В декабре были приобретены 9,3 тонны, передает РИА «Новости».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что регулятор ведет политику по диверсификации вложений международных резервов с учетом финансовых, экономических и геополитических рисков. В прошлом году после введения Вашингтоном антироссийских санкций ЦБ начал распродавать американские гособлигации, и к началу осени 2018 года вложения сократились до 14 млрд долларов, хотя в 2010 году составляли 176 млрд долларов.

20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что впервые в истории золотовалютные резервы страны полностью покрывают внешний долг – как государства, так и коммерческого сектора.