Путин: Золотовалютные резервы России впервые в истории покрывают внешний долг

Впервые в истории золотовалютные резервы России полностью покрывают внешний долг – как государства, так и коммерческого сектора, сообщил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

«У нас мощная финансовая подушка безопасности. Могу вас проинформировать – это приятная, хорошая информация – впервые в нашей истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора», – сказал Путин.

Глава государства также выделил четыре приоритета в развитии российской экономики: рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта, улучшение делового климата и снятие ограничений для экономики, а также подготовка кадров.

Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.