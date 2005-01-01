Путин озвучил четыре приоритета развития экономики

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, выделил четыре приоритета в развитии российской экономики: рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта, улучшение делового климата и снятие ограничений для экономики, а также подготовка кадров.

«Нужны высокие темпы экономического роста. Только так можно победить бедность», – выразил уверенность Владимир Путин.

Глава государства поручил Кабмину и ЦБ войти в целевые показатели инфляции.

Президент отметил, что впервые в истории золотовалютные резервы России полностью покрывают внешний долг. «У нас мощная финансовая подушка безопасности», – сообщил Путин.

Президент подчеркнул, что темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году.

Глава государства добавил, что зарплата бюджетников должна расти темпами не ниже уровня инфляции.

Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.