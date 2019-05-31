Шойгу пообещал в разы увеличить возможности российских военных спутников

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что пропускная способность спутниковых каналов связи ВС России увеличится в 2,5 раза к 2025 году.

«Развитие системы спутниковой связи к 2025 году позволит увеличить пропускную способность спутниковых каналов связи в 2,5 раза и существенно повысить их помехозащищенность», – заявил министр, передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства отметил, что до конца 2022 года 334 объекта будут оборудованы комплексами, которые разработаны «на основе передовых отечественных цифровых систем передачи информации и аппаратно-программных платформ». Он пояснил, что эти комплексы применяются в том числе другими министерствами и ведомствами.

«На основе технических решений военной связи подключено в единое защищенное информационное пространство более 170 объектов оборонно-промышленного комплекса. В результате установлен высокоскоростной обмен информацией по гособоронзаказу между Минобороны, федеральными органами исполнительной власти и предприятиями оборонно-промышленного комплекса», – заключил Шойгу.

В марте глава Минобороны сообщил, что в России проводятся несколько опытно-конструкторских работ по созданию современных военных космических спутников.