Шойгу рассказал о создании в России новых военных спутников

В России проводятся несколько опытно-конструкторских работ по созданию современных военных космических спутников, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Наша задача – создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании», – заявил глава ведомства, передает РИА «Новости».

Шойгу напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщал, что изменения в связи, навигации, систем дистанционного зондирования планеты требуют увеличения возможностей спутниковой группировки России.

«В этом контексте министерство обороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения», – отметил Шойгу.

Также глава Минобороны добавил, что в 2019 году в состав ВМФ поступят две атомные и одна дизельная подводные лодки.

Также он уточнил, что в 2019 году ВМФ пополнится фрегатом «Адмирал флота Касатонов», корветом «Гремящий», большим десантным кораблем «Петр Моргунов», малыми ракетными кораблями «Меркурий» и «Ингушетия», патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев», и т.д.

Шойгу добавил, что в 2019 году заводской ремонт пройдут 11 кораблей и судов.

Глава Минобороны сообщил, что министерство планирует обсудить меры по решению проблем со сроками выполнения госконтрактов и разработку новых военно-транспортных самолетов.

«Вначале обсудим, как идут опытно-конструкторские работы по модернизации существующего и созданию нового тяжелого военно-транспортного самолета, постройке перспективного самолета-заправщика, а также по разработке самолета Ил-112В», – уточнил Шойгу.

Минобороны по заключенному контракту должно получить 39 самолетов Ил-76МД-90А до 2021 года.

Глава оборонного ведомства отметил, что более 94% экипажей и тактических подразделений ВМФ готовы к проведению учебных задач.

«В Военно-морском флоте проводится отработка совместных действий органов управления соединений, тактических групп и кораблей. Это касается и Арктического региона. К решению учебно-боевых задач, в том числе в дальней морской зоне, готовы более 94% экипажей и тактических формирований», – подчеркнул Шойгу.

В Сухопутных войсках с начала зимнего обучения провели более 140 учений, отметил глава ведомства.

«В Воздушно-космических силах 98% летчиков выпуска 2018 года прошли летную подготовку и могут приступить к выполнению боевых задач», – заключил Шойгу.