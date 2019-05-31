Шойгу заявил о существенном снижении числа аварий военных самолетов в России

Количество аварий с военными самолетами за последние годы снизилось в 2,5 раза, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Повышение качества авиационной техники, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники позволили снизить показатели аварийности почти в два с половиной раза», – сказал министр обороны, передает ТАСС.

Он добавил, что подобная статистика говорит о высоком уровне безопасности полетов в вооруженных силах.

Шойгу отметил, что с 2013 в вооруженных силах массово переоснащают авиационные части и модернизируют технику.

«Постоянно улучшаются ее тактико-технические характеристики. Совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полета. На борту авиационных комплексов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа», – подчеркнул глава ведомства.

Министр пояснил, что военные аэродромы также оборудуют современными системами управления полетами и средствами связи.

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