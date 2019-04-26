Шойгу взялся решить «большую беду ВВС России»

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26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:26  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

Путин в очередной раз показал погруженность в проблемы в самых разных отрасляхФото: Михаил Климентьев/ТАСС
«У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зачем Трамп втягивает Россию и Китай в безъядерный треугольник

Предложение Трампа отказаться от ядерного оружия говорит о том, что президент США лукавит, либо играет в какую-то непонятную игруФото: Carlos Barria/Reuters
Дональд Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия. С этой целью должен появиться договор, к которому смогут присоединиться остальные ядерные державы. В Москве приветствовали предложение Трампа, но напомнили, что именно США подрывают договоренности в области нераспространения вооружений. Каковы мотивы Трампа и есть ли у ядерной суперсделки перспективы? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
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Осень украинской русофобии

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Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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            Самолеты ВКС России стоят на аэродромах под открытым небом в любую погоду и время года   26 апреля 2019, 21:10
            Фото: Иванов Виталий/Фотохроника ТАСС
            Текст: Никита Коваленко,
            Оксана Борисова

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            Министерство обороны затеяло дело колоссальной важности: реконструкцию всех основных военных аэродромов страны. Сегодня десятки военных аэродромов влачат жалкое существование и в случае войны не могут обеспечить ВВС РФ ведение полноценных боевых действий. Однако есть большие сомнения в том, что эти масштабные планы будут реализованы.

            В России началась массовая реконструкция военных аэродромов для более оперативного применения авиации и ее безопасной эксплуатации. Как рассказал в пятницу глава Минобороны Сергей Шойгу, реконструкция и ремонт затронет 106 аэродромов.

            Всего планируется отремонтировать свыше 13 млн кв. м искусственных покрытий аэродромов и построить более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолетов.

            За последние пять лет в России было объявлено о завершении реконструкции 12 аэродромов: работы прошли в Ахтубинске, Витязево, Ейске, Кореновске, Крымске, Липецке, Моздоке, Приволжском, Североморске-1, Чкаловске, Чкаловском и Энгельсе. В этом году в строй планируется ввести шесть современных авиационных тренажеров на аэродромах Вязьма, Домна, Морозовск, Пушкин, Торжок и Рязань.

            Стоит отметить, что это редкие примеры – и, по сути, со времен распада СССР проблемой реконструкции военных аэродромов в России практически не занимались. Решение о реконструкции аэродромов вызвано, конечно же, не просто волей Сергея Шойгу – сама жизнь заставила это сделать, потому что вышли все сроки эксплуатации аэродромов, не ремонтировавшихся с советских времен. Тогда межремонтный срок для аэродромов составлял 18 лет.

            Но и состояние уже реконструированных аэродромов не вызывает оптимизма, признался газете ВЗГЛЯД высокопоставленный источник в ВВС РФ. «На некоторых просто положили свежий бетон на полосу, но все радиотехническое и светотехническое оборудование оставили старое советское и уже давно отслужившее свои сроки. То есть это показуха, пародия на ремонт. Мы при ремонте десятка аэродромов умудрились растянуть сроки в разы, так и не доведя ни один до ума, так с чего вдруг сто отремонтируем идеально?» – риторически спрашивает собеседник.

            Ремонт аэродромов – «дело, несомненно, крайне важное», согласен собеседник, однако задается вопросом,

            где Минобороны возьмет по пять–восемь и более миллиардов на ремонт каждого из них.

            «Еще один вопрос: кто будет базироваться на той сотне отремонтированных аэродромов, если действующие ВВС – жалкая пародия на ВВС СССР? Если на каждый из них будут заказаны новые самолеты и вертолеты – это одно, а если все ради ремонта взлетно-посадочной полосы – это вовсе иное дело», – размышляет источник газеты ВЗГЛЯД. Важно отметить, что в случае закупки новых машин речь пойдет об «астрономических суммах».

            Бывший главком ВВС России генерал армии Владимир Михайлов выразил сожаление в связи с действиями предшественника Шойгу на посту министра – Анатолия Сердюкова, который «резко уменьшил количество аэродромов». «Многие военные аэродромы были заброшены. Это вылилось в большую беду, о которой не говорят, поскольку не хотят тревожить эту тему», – посетовал генерал. Зато нынешнее решение Шойгу генерал назвал «очень нужным». «Аэродромная сеть для такой огромной по территории страны, как Россия, это очень важная тема. Чем лучше и шире военная аэродромная сеть, тем безопаснее для полетов и выполнения всех поставленных задач», – сказал Михайлов газете ВЗГЛЯД.

            Даже если обещанную реконструкцию и удастся провести, оговаривается источник газеты ВЗГЛЯД, после этого аэродромы будет необходимо содержать, что тоже обойдется в огромные суммы. Это подразумевает, что у Минобороны должна появиться целая программа не только по ремонту, но и по их содержанию – «чтобы они на сто процентов работали, а не простаивали, иначе они быстро зачахнут», – сказал собеседник.

            «Надо будет менять штаты воинских частей, иначе некому будет обслуживать вновь построенные и реконструированные аэродромы. Иначе говоря, это решение подразумевает гигантскую реформу вообще всех ВВС», – поделился собеседник. 

            «Построить аэродром или реконструировать его, чтобы он простаивал без авиации, не прокатит», – отмечает источник. Раньше отдельные батальоны связи и РТО (обслуживания радиотехнического оборудования) были отдельно от авиационно-технических баз. Аэродром мог запросто стоять и быть рабочим без постоянного базирования на нем авиации. Сейчас они объединены в состав авиабаз, значит, разделить личный и технический состав авиабазы невозможно. А штата хватает на обслуживание только одного аэродрома», – пояснил источник.

            Независимый военный эксперт Антон Лавров пояснил, что всего в России осталось более 300 военных аэродромов, если учитывать и те, что можно считать заброшенными. «Фактически в новую программу включены все действующие военные аэродромы. Они не все будут капитально отремонтированы. Здесь речь идет о создании необходимых вспомогательных служб. Это помещения для ремонта, обслуживания современных сложных самолетов. Это серьезная и нужная задача. Проблема давно назрела», – сказал Лавров газете ВЗГЛЯД.

            По его мнению, аэродромы начали зарастать травой не при Сердюкове, а еще с начала 90-х. Эксперт добавил, что в советское время «на один полк полагался один аэродром». Однако затем порядок менялся.

            «Например, в ходе реформы Сердюкова система была реорганизована. И одна авиабаза могла быть теперь рассредоточена по нескольким аэродромам,

            – отметил он. – Сейчас вернулись к системе, когда одна часть базируется на одном аэродроме».

            Словом, планы у Минобороны, несомненно, благие – и хорошо, что у Шойгу дошли руки до этой важнейшей проблемы ВВС России. Остается надеяться, что они будут реализованы, причем не спустя рукава. И еще – важно, чтобы при этой реконструкции были учтены и излечены традиционные беды российской военной авиации. В частности, необходимо создать укрытия и ангары для всех самолетов, которые будут базироваться на обновленных на аэродромах. Именно так и делается в ВВС других стран – в то время как в России до сих пор на большинстве аэродромов самолеты прикрыты от дождя и снега разве что брезентом. В итоге техника стоимостью в миллиарды рублей приходит в негодность гораздо раньше положенного. В то время как ангары по сравнению со стоимостью самолетов обходятся, по сути, в копейки. Следовательно, эти расходы окупятся для ВВС РФ многократно.

            Для сравнения: в США вооруженные силы используют свыше 300 аэродромов, из которых для постоянного базирования военной авиации задействуются около 200. Из них около 160 являются военными, а остальные – совместного использования с гражданской авиацией, сообщается на сайте Militaryarticle.


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