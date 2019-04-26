Шойгу объявил о масштабной реконструкции военных аэродромов

В России началась массовая реконструкция военных аэродромов для более оперативного применения авиации и ее безопасной эксплуатации, рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Министерство обороны готовит проект плана реконструкции и ремонта 106 аэродромов. Дальнейшее развитие аэродромной сети ВС позволит обеспечить более оперативное применение авиации и ее безопасную эксплуатацию», – сказал министр во время заседания коллегии ведомства.

Работы собираются завершить к 2028 году, пишет РИА «Новости».

Согласно планам, будет отремонтировано свыше 13 млн кв. метров искусственных покрытий аэродромов и построено более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолетов. Также планируется создание инфраструктуры для перспективных авиакомплексов.

Шойгу рассказал, что с 2014 года в России реконструировали взлетно-посадочные полосы 12 аэродромов: работы прошли в «Ахтубинске», «Витязево», «Ейске», «Кореновске», «Крымске», «Липецке», «Моздоке», «Приволжском», «Североморске-1», «Чкаловске», «Чкаловском» и «Энгельсе».

В настоящее время реконструируют «Балтимор», «Степь», «Нагурскую» и «Темп». Два аэродрома из четырех являются арктическими. За 2019 год на аэродромах «Вязьма», «Домна», «Морозовск», «Пушкин», «Торжок» и «Рязань» собираются ввести в строй шесть современных авиационных тренажеров.

Ранее Минобороны приняло решение о перевооружении российской авиабазы на аэродроме Эребуни в Армении.