Российскую авиабазу в Армении решили перевооружить на Су-30СМ

Минобороны приняло решение о перевооружении 3624-й российской авиабазы на аэродроме Эребуни в Армении на многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ, сообщил источник в российском военном ведомстве.

По словам источника, на Су-30СМ планируется заменить все 18 МиГ-29, на которых в настоящий момент летают летчики авиабазы, передает ТАСС.

Перевооружение авиабазы на Су-30СМ планируется начать в 2020 году и завершить через год. Обновление парка самолетов планируется провести в два этапа, чтобы не прекращать выполнение задач, так как летному составу придется пройти программу переучивания.

«Когда самолеты начнут поступать, часть летного состава будет направлена на переучивание в Липецкий авиацентр, часть будет продолжать нести службу на авиабазе Эребуни», – уточнил источник.

Напомним, в феврале стало известно о планах унифицировать истребители Су-30СМ и Су-35. В январе были названы сроки завершения испытаний модернизированной версии истребителя Су-30СМ.

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