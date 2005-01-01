Стало известно о планах унифицировать Су-30М и Су-35

Истребитель Су-30М планируется унифицировать с истребителем Су-35 поколения 4++, в машины планируется установить новое бортовое оборудование и вооружение, что снизит их стоимость, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«После завершения работ по модернизации Су-30СМ, изменения облика бортового радиоэлектронного оборудования, что сделало Су-35 и Су-30СМ более унифицированными между собой, что снижает себестоимость, унифицированы авиационные средства поражения, это может быть второй жизнью самолета», – сказал Борисов, передает ТАСС.

Он отметил, что появление модернизированной версии Су-30СМ может создать для России новую нишу в Индии. «С учетом того, что в Индии их (Су-30МКИ, ставший базовой версией для Су-30СМ) находится около 200, наверняка открывается возможность по модернизации этого парка для того, чтобы продлить ему жизнь», – пояснил вице-премьер.

По его словам, программа диверсификации в условиях снижения гособоронзаказа должна сместить работу оборонных предприятий в сторону обслуживания жизненного цикла и модернизации.

«Нужно двигаться в сторону диверсификации, освоения гражданского рынка. В рамках нацпроекта, в рамках инвестиционных программ наших топливно-энергетических компаний, нам это предстоит», – заключил вице-премьер.

В январе начальник монтажно-испытательного производства Иркутского авиазавода (ИАЗ, часть корпорации «Иркут») Андрей Балучгов сообщал, что испытания модернизированных истребителей Су-30СМ закончатся до конца 2019 года.

Су-30СМ является одним из самых современных самолетов ВС России. Он предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, при простых и сложных метеоусловиях, уничтожение наземных и надводных целей и т.д.