Президент Сербии обвинил полицию Косово в намеренном избиении российского сотрудника ООН

Косовская полиция действовала намеренно, избивая в ходе силовой акции во вторник россиянина, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербский президент и посол России Александр Чепурин в пятницу посетили Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии в Белграде и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Краснощеков лежит в палате один, администрация попросила журналистов не задавать ему вопросы. «Для меня честь ваш визит, господин президент... Извините, что я не очень фотогеничен сегодня», – сказал раненый Вучичу.

«И для меня тоже. Вы говорите по-сербски без акцента... Для нас очень важно, что вы будете чувствовать себя как дома», – ответил сербский лидер, передает РИА «Новости».

Он добавил, что знает, что россиянина били прикладом и об автомобиль. Краснощеков улыбнулся и ответил, что «научился за 20 лет на Балканах».

Позже Вучич заявил журналистам: «Наши врачи проверяли его весь вечер, состояние хорошее, но мы долго размышляли, потому что получили описание ситуации, в которой люди, подвергшиеся нападению албанских сил, пострадали. Мы думали, что это случайно произошло, что ударили прикладом, что это ошибка, но это никакая не ошибка – они это делали намеренно, чтобы запугать сербское население, и их не слишком беспокоило, что речь идет о гражданине России, сотруднике администрации ООН».

По его словам, у косовских албанцев «есть только одна «церковь», в которой они молятся – это США, и все что те говорят, они сделают против России и Сербии, их не волнует, важно только, что американская миссия при ОБСЕ похвалит их за «антикоррупционную акцию».

Во вторник Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и в Метохии. В частности, у него зафиксирован перелом скуловой кости и верхней челюсти. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами.

Москва назвала «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово, потребовав наказать виновных. Избитого россиянина отпустили лишь в четверг, он был доставлен в Белград.

В связи с нападением на дипломата в Косово СК России начал проверку. В Совфеде расценили задержание Краснощекова как пролог к боевым действиям.

Военно-медицинской академии Белграда, где находится Краснощеков, считается в Сербии лучшим местом для лечения военных и гражданских лиц. В ее составе – 27 клиник, 17 институтов и десяток различных центров, которые вместе занимают свыше 20 гектаров в сербской столице. За год через академию проходит около 30 тыс. пациентов.