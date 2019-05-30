Минобороны России и Японии договорились об оборонных обменах

Министр обороны Японии Такэси Ивая на открытии встречи глав МИД и оборонных ведомств Японии и России в формате «2+2» заявил, что в ходе министерской встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу стороны обсудили вопросы безопасности в АТР – им удалось прийти к единому мнению о необходимости оборонных обменов.

Такэси Ивая заявил, что «до этой встречи министр Шойгу посетил министерство обороны Японии», где провел «откровенный обмен мнениями по вопросам Северной Кореи и другим региональным проблемам» с представителями Токио, передает РИА «Новости».

Он указал, что стороны «смогли достичь взаимопонимания по вопросам Северной Кореи и вопросам оборонных обменов»; они «пришли к единому мнению, что для достижения взаимопонимания и доверия» необходимо «развивать диалог в сфере безопасности, прежде всего, в формате «2+2», продвигать обмены на высоком уровне, а также продвигать проведение совместных учений».

«Сегодня мы хотели бы провести обмен мнениями по вопросам безопасности в АТР и укрепления доверия между Японией и Россией», – добавил министр.

В свою очередь Сергей Шойгу заявил, что военные России и Японии вносят существенный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его оценке, «в настоящее время российско-японские отношения в военной области продолжают стабильно развиваться».

Шойгу также сообщил, что ранее в четверг они с Такэси Ивая «подробно обсудили состояние сотрудничества в военной сфере, поделились оценками региональной ситуации», и «разговор получился откровенным».

Он отметил, что рассчитывает на «плодотворные и содержательные дискуссии».

Министр поблагодарил японских партнеров «за прекрасную организацию» идущих в Токио консультаций.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл с визитом в Японию.

Напомним, на минувшей неделе в Токио открылся форум «Транссиб для Японии»; также там подвели итоги переговоров по совместной деятельности на Курилах.

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