Депутат Рады назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов «Днем Победы»

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов назвал события 2 мая 2014 года «Днем Победы».

По его словам, тогда в Одессе «подавили сепаратистский мятеж».

«С Днем Победы! – заявил он в Facebook. – Вечная память погибшим украинцам!».

Напомним, в Одессе в годовщину трагических событий националисты провели факельное шествие и устроили провокацию и на траурных мероприятиях, которые проходили на Куликовом поле.

2 мая в Одессе националисты подожгли Дом профсоюзов, где укрывались сторонники федерализации, что привело к большому числу жертв.