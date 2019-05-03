Москва объяснила ОБСЕ решение по паспортам для Донбасса

Решение упростить получение гражданства России для жителей Донбасса вызвано тем, что Киев лишил этих людей законных прав, сообщил заместитель постпреда России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постоянного совета организации.

Он выразил сожаление в связи с тем, что украинская сторона исключила жителей Донбасса из политических и социально-экономических процессов, передает ТАСС.

Принимая решение о выдаче им паспортов, Россия исходила из гуманитарных соображений.

Подчеркивается, что никакой «принудительной всеобщей паспортизации» не будет; те, кто утверждают обратное, «не разобрались в сути вопроса», сказал Балакин.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.