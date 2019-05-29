Косовский спецназ потерял в сербских районах секретные документы

Спецназ самопровозглашенной республики Косово во время вторжения в сербские муниципалитеты на севере края потерял секретные документы, которые содержали подробную информацию о спецоперации, сообщила газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.

Речь идет о сумке с документами, в которых был детальный оперативный план операции, а также имена и фамилии полицейских. Кроме того, в документах значились номера телефонов сотрудников спецназа. В папке имеются и фото и личные данные сербов, которых собирались арестовать в Косовске-Митровице, Лепосавиче, Зубин-Потоке, передает ТАСС.

Эти документы обнаружили местные жители. Фото секретных документов уже опубликованы в СМИ.

Накануне утром полиция самопровозглашенного Косово на севере края начала акцию, задержаны 22 человека. Среди них – сотрудник миссии ООН, гражданин России Михаил Краснощеков, который был отпущен, но попал в больницу. В ходе рейда получили травмы около 100 человек.

Президент Сербии Александр Вучич, между тем, отдал приказ о приведении в полную боеготовность армии страны.