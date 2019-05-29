На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

На судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском», который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко, загорелся корабль, сообщили в киевском управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Руководитель пресс-службы ведомства Светлана Водолага сообщила, что «возникло возгорание на корабле, который (...) находится на ремонте», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинские новости».

По предварительным данным, во время ремонтных работ загорелась электропроводка. Тушение пожара продолжается.

Ранее инвестиционные фонды «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВИК», владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко, подписали договор о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы «ТАС», бенефициар которой –украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.

Завод «Кузница на Рыбальском» в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

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