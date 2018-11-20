Порошенко продал судостроительный завод

Кипрская компания Еwins Liмiтеd, подконтрольная украинскому предпринимателю Сергею Тигипко, выкупила у инвестиционных фондов президента Украины Петра Порошенко и депутата Верховной рады Игоря Кононенко акции ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском» за 300 млн долларов, сообщают СМИ.

«Самая высокая цена одной акции, по которой компания Еwins Liмiтеd приобретала акции общества, в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества, включая дату вступления, составляет 93,0026272 доллара США, что по официальному курсу гривны к доллару США, установленному НБУ на дату приобретения акций (15.11.18), составляет 2589,14 гривен», – цитирует УНИАН сообщение предприятия в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В случае максимальной оценки акций сделка обошлась в 300 млн долларов, заключает издание.

Ранее инвестфонды «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВИК», которыми владеют Порошенко и Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода, покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd, входящая в группу «ТАС» Сергея Тигипко.

Ранее завод именовался «Ленинская кузня», его переименовали в рамках закона о декоммунизации.

Предприятие занимается производством танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонтом.