На завод Порошенко нашелся покупатель

Судостроительное предприятие «Завод «Кузница на Рыбальском» приобретет группа компаний «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко.

«ТАС» обратилась в антимонопольный комитет с ходатайством о предоставлении разрешения приобрести акции «Кузницы на Рыбацком», сообщает theВабель со ссылкой на пресс-службу компании.

После получения разрешения компании заключат соглашение. Стоимость и сроки сделки не разглашаются.

В среду завод «Кузница на Рыбальском», опосредованно принадлежащий украинскому президенту Петру Порошенко, сообщал о том, что готовится продажа предприятия «отечественному покупателю».