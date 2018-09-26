«Ленинскую кузню» Порошенко подготовили к продаже

Судостроительное предприятие «Завод «Кузница на Рыбальском» (прежнее название – «Ленинская кузня») сообщило, что готовится к продаже.

Предприятием опосредствованно владеет Порошенко. Указывается, что фонд «Прайм эссетс кэпитал», который управляет активами Порошенко, пришел к «принципиальному соглашению» по данному вопросу. Завод собираются продать «отечественному покупателю».

Теперь свое разрешение на сделку должен дать антимонопольный комитет Украины, передает ТАСС.

Напомним, Порошенко за два года до своего президентства, будучи еще министром экономического развития, настоял, чтобы военные корабли строили на принадлежащем ему заводе «Ленинская кузня» в Киеве. Позднее завод переименовали в рамках декоммунизации.