Порошенко блокировал контракты минобороны Украины ради собственной выгоды

Бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин заявил, что Петр Порошенко за два года до своего президентства, в 2012 году, будучи еще министром экономического развития, настоял, чтобы военные корабли строили на принадлежащем ему заводе «Ленинская кузня» в Киеве.

Об этом Ильин заявил во время допроса на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, передает УНИАН.

Так, по словам Ильина, с 2010 года финансирование Вооруженных сил Украины улучшилось на 80%. В 2011 году была начата программа кораблестроения для Военно-морских сил, был заложен корвет «Владимир Великий». В 2012 году была утверждена концепция строительства кораблей, и началось строительство катеров типа «Гюрза-М» на заводе «Ленинская Кузня».

Ильин также отметил, что была проведена оценка всех кораблестроительных заводов Украины и изначально было предложено изготавливать катера на Черноморском судостроительном заводе. «Но был маленький нюанс. Министром экономического развития этот заказ был заблокирован. Установили причину – было требование разместить заказ на «Ленинской кузне», – сообщил он.

В марте прошлого года Киевский судостроительный завод «Ленинская кузня», принадлежащий, по данным украинских СМИ, президенту Украины Петру Порошенко, в рамках закона о декоммунизации переименовали в «Кузня на Рыбальском».

В апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий публичное использование и пропаганду коммунистической и национал-социалистической символики в стране.