Канделаки оценила заявления в духе «можем повторить» по ситуации в Косово

Журналистка, глава «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя реакцию пользователей Сети на обострение конфликта в Косово, призвала провокаторов прекратить «милитаристскую риторику».

«Читаю комментарии по ситуации в Косово и вижу большое количество текстов в духе «можем повторить». Повторить что? Первую мировую войну, которая привела к революции? Или противостояние наших десантников и солдат НАТО в 99-м, которое могло обернуться третьей?» – возмутилась Канделаки в Telegram.

По ее словам, «нет такого количества русской крови, которая могла бы утолить жажду этих воинов от Интернета». Журналистка уверена, что такие провокаторы «живут в условиях мира, который для них отстояли миллионы предков, и совершенно его не ценят».

«Ни один действительно воевавший человек не хочет никакого повторения. Я считаю, что всю эту милитаристскую риторику необходимо пресекать, ведь случись что, военкомат этих писателей днем с огнем не сыщет. Учитесь отвечать за свои слова, господа провокаторы», – добавила Канделаки.

Журналистка отметила, что «полицейская операция властей Косово на территории компактного проживания сербов и приведение в боевую готовность сербских войск напоминает о том, что балканский узел противоречий – не только исторический термин». Она подчеркнула, что международная администрация, введенная на территории Косово, не позаботилась о представительстве этнических меньшинств в органах власти частично признанной республики и тем самым обеспечила тлеющий конфликт, который угрожает как косоварам, так и сербам.

Канделаки также назвала президента Сербии Александра Вучича «очень хладнокровным человеком, который взвешивает каждое сказанное слово». «Так что я бы не называла решение о мобилизации импульсивным жестом с его стороны», – добавила журналистка.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. По последним данным, задержаны 22 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово, гражданин России Михаил Краснощеков.

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил, что Краснощеков был задержан, так как сопротивлялся действиям правоохранительных органов. В настоящее время россиянин находится в больнице города Митровица.

Акция вызвала активные протесты местного населения, люди стали строить баррикады на дорогах. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность подразделений армии и полиции Сербии.

МИД России назвал вызывающее поведение косоваров прямым следствием многолетнего потакания им со стороны Евросоюза и США.