Соперник Зеленского по КВН внесен в базу «Миротворца»

Украинский портал «Миротворец» внес в базу данных российского артиста Михаила Галустяна за то, что он посещал Крым и вел там «незаконную коммерческую деятельность».

Запись с Галустяном появилась в разделе «Чистилище». Он попал в черный список за то, что «сознательно нарушал государственную границу Украины», а также вел «незаконную коммерческую деятельность» в Крыму, передает ТАСС.

Отметим, что Галустян на рубеже 2000-х играл в Высшей лиге КВН в команде «Утомленные солнцем» и соперничал с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, который играл в команде «95 квартал».

Галустян и Зеленский также вместе участвовали в программе «Рассмеши комика» – в первом и втором сезонах они были в жюри.

Отметим, что «Миротворец» перед вторым туром украинских выборов внес в свою базу жену Зеленского, однако позже удалил ее данные.