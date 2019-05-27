ФСБ оценила действия Зеленского на посту президента

Новые власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пока не изменили позицию по российской юрисдикции на территориальные воды Крыма, риски провокаций в этом регионе сохраняются, заявил руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову», – сказал он в интервью «Российской газете».

Кулишов добавил, что Киев не отказался и от озвученного намерения организовать новый несанкционированный проход через Керченский пролив с участием международных наблюдателей и представителей зарубежных СМИ.

«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», – сказал Кулишов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей по решению трибунала по морскому праву станет шагом на пути к переговорам между Киевом и Москвой.

МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.