Песков прокомментировал позицию России по задержанным украинским морякам

Позиция Москвы по инциденту в Керченском проливе не изменилась, судьбу задержанных украинских моряков решат следствие и суд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», – сказал Песков газете «Ведомости», отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция Кремля после постановления трибунала.

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли. До этого представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.

Решение об отказе было обосновано тем, что у Международного трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины по делу об инциденте в Керченском проливе.

При этом МИД России заявил, что Москва намерена отстаивать свою позицию по украинской провокации в Черном море в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.